Sportitalia - Hysaj in uscita, resta il timido interesse della Roma

Elseid Hysaj resta uno dei giocatori in uscita in casa Napoli. L'albanese, infatti, è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la squadra azzurra da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal collega Michele Criscitiello ai microfoni di Sportitalia, ma per il terzino ex Empoli resterebbe un timido interesse da parte della Roma di Fonseca.