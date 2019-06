Sportitalia - Hysaj resta sulla lista di Sarri, ma l'Atletico può scavalcare la Juve

La Juventus di Sarri continua a lavorare per mettere le mani sui giocatori graditi al neo tecnico bianconero. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "La Juve è concentrata sull’operazione De Ligt, ha chiesto tempo al Manchester City per Cancelo e intanto sta valutando soluzioni alternative per il pacchetto arretrato. Trippier non convince per la fase difensiva, Darmian può essere un’opzione, può tornare di moda (ma non nei prossimi giorni) il nome di Hysaj che piace a Sarri. Ma se l’Atletico Madrid, una volta sistemato Arias, uscisse allo scoperto con il Napoli per il terzino albanese dopo i contatti dei giorni scorsi, è chiaro pensare che il club spagnolo possa avere la priorità".