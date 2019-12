Sportitalia - Ibra, gli indizi portano al Milan. Ma occhio ai depistaggi

Non ha ancora sciolto in maniera definitiva le riserve sul suo futuro dopo l’esperienza ai Galaxy, ma Zlatan Ibrahimovic qualche indizio lo ha svelato. L’intervista rilasciata al mensile ‘GQ Italia’ sembra lasciare poco spazio alle interpretazioni: “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia”. Indizi che sembrano portare al Milan, club che (oltre al Bologna) da settimane spinge per riportare il gigante svedese in rossonero. E l’ulteriore conferma arriva dal fatto che nella giornata di ieri Mino Raiola si trovasse proprio a Milano, come vi abbiamo raccontato.

Occhio, però, ai precedenti (e recenti) depistaggi firmati Ibra: poco più di un mese fa l’attaccante pubblicò un videomessaggio su Instagram: “Hola Spagna, indovinate un po’? Sto tornando”. Parole che sembravano il preludio di un ritorno in Liga dopo l’avventura con la maglia del Barça. Niente di più sbagliato: il tutto faceva invece parte di una strategia di marketing, volta a creare hype per l’annuncio, dato poi dallo stesso Ibrahimovic, dello sbarco di un’azienda di scommesse sul mercato iberico. Nessun riferimento a un trasferimento, insomma. Ma intanto il Milan aspetta dopo i contatti con il classe ’81, il club rossonero ha fatto la sua proposta e ora attende l’ultima risposta di Zlatan. Il Bologna ci spera ancora, lo stesso Mihajlovic ha detto che lo svedese avrebbe sciolto le riserve non prima del 10 dicembre. Ci siamo, dunque. Ma tutti gli indizi, come detto, sembrano portare al Milan. Sono giorni di grande attesa sul fronte Ibra.