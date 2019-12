Sportitalia - Ibra non risponde, il Milan vira su Haaland: offerto super-ingaggio e titolarità

Erling Braut Haaland è il nuovo che avanza. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, sulla stellina del Salisburgo ci sono club inglesi (Manchester United e negli ultimi giorni anche il Chelsea), tedeschi (Borussia Dortmund e Lipsia), francesi (nelle ultime ore il Nizza ha preannunciato un’offerta importante), oltre ala Juve che è in lista da tempo, ha già proposto tre milioni a stagione più bonus, ma deve pazientare anche perché sa che il ragazzo mette come condizione la necessità di essere titolare: "Ma c’è una novità, importante: non avendo ricevuto una risposta da Ibrahimovic, nelle ultimissime ore si è mosso anche il Milan. Un sondaggio di Paolo Maldini che ha portato a una mega proposta di ingaggio: quinquennale da 5,5 milioni a stagione, la volontà di chiudere a gennaio. Anche perché non è così scontato che il Salisburgo resista fino a giugno, ricordiamo che la valutazione è di circa 30 milioni (commissioni comprese), che può crescere appena, comunque nettamente inferiore ai 70-75 milioni che il club austriaco aveva preventivato. Abbattimento dovuto a un accordo antecedente con Raiola che alimenta a maggior ragione un’asta europea. Si è iscritto anche il Milan, con una mega proposta: tutti pazzi per Haaland. Ma bisogna aspettare le decisioni definitive, anche del Salisburgo".