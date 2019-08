Sportitalia - Icardi difficile ma non è da escludere un ripensamento: il Napoli resta in attesa

Mauro Icardi al Napoli, non è ancora finita. Lo spiega a Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà: "La quetione Icardi non dico abbia creato fibrillazione in casa Napoli, ma un'attesa prolungata sì. La società azzurra ha fatto tutto quello che poteva fare, ha offerto 65 milioni di euro all'Inter. Llorente sta aspettando, può firmare anche il 3 mattina perché è svincolato. Un ripensamento di Icardi non possiamo totalmente escluderlo, ma oggi è una cosa difficile" ha concluso.