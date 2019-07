Sportitalia - Icardi rifiuta tutto e tutti, ma il Napoli resta sullo sfondo: le ultime

Entrambi non rientrano nel progetto tecnico di Antonio Conte, ma tra Mauro Icardi e Radja Nainggolan c’è una bella differenza. L’attaccante ha lasciato il ritiro di Lugano per riflettere sul suo futuro: in questi giorni rifiuta tutto e tutti, vuole pensarci bene, la Juve potrebbe materializzarsi molto più avanti, il Napoli resta sullo sfondo. Nainggolan, invece, salirà sull’areo per la Cina. E in Cina potrebbe restarci, se arrivasse una proposta all’altezza: ha dato la disponibilità, senza mettersi di traverso. E ricordiamo che il mercato da quelle parti chiude a fine luglio, non un minuto in più. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale.