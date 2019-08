Sportitalia - Il Napoli decide se cedere Ounas o Verdi: sull'ex Bologna c'è forte il Torino, i dettagli

Con l’arrivo di Lozano in Italia per le visite, ora il Napoli dovrà prendere una decisione su Verdi e Ounas. Uno dei due può partire. Su Verdi c’è Toro da settimane con il gradimento totale del diretto interessato. Se i granata rispetteranno l’opzione del prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di circa 20 milioni, più o meno come per Inglese al Parma, l’operazione andrà in porto. Per il Napoli sono condizioni imprescindibili. Altrimenti si valuteranno le opzioni per Ounas. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale.