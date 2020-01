Sportitalia - Il Napoli piazza esuberi: è fatta per due cessioni all'Empoli

La famiglia De Laurentiis, tra Bari e Napoli, è molto impegnata sul mercato. E spesso le cose si intrecciano. In uscita dal club azzurro ci sono Amato Ciciretti e Gennaro Tutino (ora in prestito all'Hellas Verona), ora ad un passo dall'Empoli, come riferito dall'esperto di mercato Sportitalia Alfredo Pedullà: "L’Empoli gradisce la contropartita Ciciretti, siamo ai dettagli. E il Napoli ha deciso di mandare anche Gennaro Tutino, reduce dal prestito con l’Hellas: si chiude nelle prossime ore, ma ci sono gli accordi. Anche l’Ascoli voleva Tutino, al centro di un’autentica asta in serie B: sarà Empoli".