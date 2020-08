Sportitalia - Il Napoli prenderà due esterni offensivi: arrivano conferme, due nomi in pole

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime di mercato in casa Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, soffermandosi in particolare sui possibili arrivi in casa azzurra: "Il Napoli prenderà due esterni offensivi, i preferiti sono Boga e Under: lo abbiamo detto giorni e giorni fa, ci sono state conferme su conferme. Ora, un minimo di pazienza".