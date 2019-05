Sportitalia - Il Napoli valuta Rodrigo del Valencia. In attesa per Almendra, sempre in evidenza Lozano

Giovanni Di Lorenzo ma non solo. Il Napoli lavora anche su altre piste mentre si prepara a chiudere il primo acquisto per il prossimo anno. A fare il punto ci ha pensato Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, attraverso il suo blog, dove si sofferma sull'interesse del Napoli per Rodrigo (28), attaccante del Valencia, ed i nomi già noti di Ilicic (31) e Lozano (23): "Nove milioni più 500 mila euro in caso di qualificazione Champions:sono queste le cifre concordate da Empoli e Napoli per chiudere l’operazione Di Lorenzo. Tutto fatto, nessuna sorpresa rispetto a quanto era chiaro da domenica 19 maggio quando vi anticipammo la forte irruzione del Napoli. Visite fissate per giovedì a Villa Stuart, un premio alla straordinaria stagione del terzino destro classe 1993 anche se concisa con la retrocessione dell’Empoli all’ultima giornata in casa dell’Inter.

Il Napoli sta valutando altre situazioni: piace molto l’attaccante Rodrigo, classe 1991, già sondato negli scorsi mesi, e reduce da un grande finale di stagione (protagonista nella vittoria del Valencia in Copa del Rey contro il Barcellona).



Capitolo Almendra: il Napoli ha una accordo da dicembre con l’entourage del ragazzo e spera sempre che il Boca abbassi il prezzo, ci sono stati passi in avanti negli ultimi giorni. Su Ilicic funziona come vi avevamo detto: bisognava aspettare la qualificazione Champions dell’Atalanta, ora bisogna capire cosa deciderà Gasperini, tra i due c’è un rapporto straordinario. Gasperini ha memorizzato da giorni il pressing della Roma, il suo lavoro è stato apprezzato anche dal Milan. Nella lista c’è anche un altro nome in evidenza che è quello di Lozano del PSV,nonostante alcune difficoltà.