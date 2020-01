Sportitalia - Incontro in corso tra Giuntoli e l'agente di Politano: si valuta fattibilità dell'affare

Incontro in corso in questo momento tra gli agenti di Matteo Politano e il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. A rivelarlo sui social è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà. Siamo dunque arrivati al momento decisivo della trattativa, gli azzurri cercano l'accordo col calciatore sul quale c'è anche al Roma. Sul sito ufficiale si legge: "Vertice in corso a Milano tra il Napoli e l’agente di Matteo Politano. Proprio in questi minuti Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, e Davide Lippi sono a colloquio nell’Hotel Colombo, zona Porta Venezia. Il Napoli ha intenzione di valutare la fattibilità dell’operazione, per poi raggiungere un rapido accordo con l’Inter, che valuta l’esterno offensivo 25 milioni. Il club nerazzurro ha in pugno Giroud da settimane, ma nei discorsi con il Napoli potrebbe rientrare il nome di Llorente per l’attacco di Conte. Intanto, summit in corso tra il Napoli e l’agente di Politano…". Ecco il post: