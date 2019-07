Sportitalia - Inglese torna al Parma! Affare da 20mln complessivi: i dettagli

Roberto Inglese torna al Parma per restarci. Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, totale 20 milioni. Sul proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà scrive: "Come raccontato nei giorni scorsi il Parma non aveva mollato Inglese, pur inseguendo altri attaccanti. Ora ha perfezionato gli accordi con il Napoli e tratterrà in Emilia l’attaccante che aveva messo in cima alla lista. Per il Napoli un’importante operazione in modo da poter ripartire con forza per gli affari in entrata".