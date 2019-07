Sportitalia - Inter, Cavani è solo il piano B: la priorità dei nerazzurri resta Lukaku

In casa Inter nelle ultime ore è emerso il nome di Edinson Cavani per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L'ex attaccante del Napoli potrebbe lasciare il Psg, e l'Inter è una delle pretendenti anche se l'uruguaiano non è in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, Lukaku resta la proprietà per l'Inter mentre Cavani, così come altre alternative, rappresentano soltanto il piano B.