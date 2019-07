Sportitalia - Inter, clamoroso rischio beffa! Lo United vuole Dybala e offre Lukaku alla Juventus

Lukaku conteso da Inter e Juventus. Questo l'ultimo scenario emerso in queste ore come riporta il portale alfredopedulla.com: "Paulo Dybala vorrebbe restare alla Juve, ma è una situazione fluttuante e che necessità di aggiornamenti continui. Come vi abbiamo già raccontato, da qualche giorno Paulo è nel mirino del Manchester United, un profilo che piace moltissimo a Solskjaer. La novità è che lo United ha offerto Lukaku in contropartita, a conferma che Romelu è ormai fuori dai progetti dei Red Devils. E ora come si regolerà la Juve? Passerà da un’azione di disturbo a un’azione più ficcante? Il problema potrebbe essere quello legato alle valutazioni (alla pari?), in ogni caso è un segnale per l’Inter, quasi un’ultima chiamata. Sappiamo che Conte ha messo Lukaku per distacco in cima alla lista, ma sappiamo anche che il tempo stringe e che l’operazione va finanziata al più presto, cosa che il club nerazzurro intende fare presto. Ma se Paratici, che ha parlato con Pastorello, passasse da un’azione di disturbo a una tentazione più profonda? Lo capiremo presto. Certo, non osiamo immaginare Conte senza l’attaccante di riferimento che ha chiesto da una vita. E quindi pensiamo che l’Inter risponderà presto, in qualche modo".