Sportitalia - Inter, Zielinski è il primo desiderio di Conte: il Napoli lo considera incedibile

Antonio Conte sta prendendo possesso del suo nuovo regno. Secondo Sportitalia, nella lista dei desideri il primo nome corrisponde al profilo di Piotr Zielinski: un apprezzamento al momento puramente teorico, fatta salva la volontà ferrea del Napoli di non sedere nemmeno al tavolo delle trattative per una possibile cessione, ma al contrario di valutare un rinnovo con annessa blindatura. Al momento, dunque, spazio alle valutazioni di giocatori in uscita, momentanea o definitiva che sia. Con la sola certezza di una presenza di Antonio Conte sempre più incisiva nei destini dell’Inter che verrà.