Sportitalia - Intrigo Veretout: il Milan contatta la Fiorentina ma il Napoli resta alla finestra

Il Milan ha contattato in giornata la Fiorentina, vuole formalizzare presto un’offerta per Jordan Veretout, ormai una priorità per Giampaolo. Tutto questo, spiega Alfredo Pedullà sul suo sito, a prescindere dall’accettazione o meno da parte del club viola di una contropartita tecnica tra quelle proposte nell’incontro di ieri. E’ evidente che con l’arrivo eventuale di Veretout, la posizione di Kessie possa non essere blindatissima, vedremo. Il Milan sapeva che l’incontro tra Roma e Fiorentina sarebbe stato interlocutorio, non c’erano i margini per chiudere subito (era chiaro da ieri), pur avendo il club giallorosso ribadito il forte interesse per il centrocampista francese. Ora è possibile che il Milan formalizzi una proposta senza contropartite, la Roma vorrà prima assicurarsi il gradimento totale di Veretout, mentre oggi il Napoli resta ancora alla finestra.