Sportitalia - James, Napoli resta tranquillo: Florentino consapevole della volontà del colombiano

Le ultime novità in casa Napoli, per quanto riguarda James e non solo, le ha fornite Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: "James? Giusto che De Laurentiis faccia la sua corsa come è giusto che Florentino faccia la sua. Il Real sa che James vuole andare al Napoli, ma se dovesse ricevere l'offerta sull'unghia di 50 mln da parte di qualcun altro, allora proverebbe a convincere il giocatore. Il Napoli ha fatto la sua offerta ma bisogna aspettare, c'è fiducia ed il Napoli è tranquillo".