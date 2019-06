Sportitalia - James non esclude Lozano ma servono le uscite. Tre attaccanti da smentire!

“James Rodriguez non esclude Lozano come ruoli, ma sono due colpi da 90 milioni totali (compreso ingaggio, ndr) circa, quindi bisognerebbe fare delle uscite”. Lo ha detto l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà secondo cui vanno escluse le voci per “Icardi, Lukaku e Diego Costa. Il primo De Laurentiis l’ha smentito con sincerità, per il secondo se volesse l’Italia avrebbe l’Inter in pole per il rapporto con Conte”.