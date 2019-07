Sportitalia - James, pugno duro di Florentino: cessione di Inglese indizio per il rilancio di ADL

Queste le ultime novità sul mercato del Napoli di Alfredo Pedullà, attraverso il portale alfredopedulla.com: "“Io non ho bisogno di telefonare a Florentino Perez per prendere James Rodriguez. Il prezzo è alto, esagerato”. Queste parole di Aurelio De Laurentiis non hanno fatto breccia, anzi forse hanno fatto l’effetto contrario. Florentino ora utilizza il pugno di ferro, il Real non fa sconti e non accetta messaggi indiretti di questo spessore. Le telefonate di Simeone hanno fatto il resto, al punto che – ora – tra la volontà di James di tornare a lavorare con Ancelotti e la necessità di uscire da quest’imbuto, il Napoli vive una pericolosissima fase di attesa. Il fatto di aver ceduto Inglese portando altri 20 milioni in cassa potrebbe essere un indizio di rilancio, indipendentemente dall’operazione molto ben avviata per il centrocampista Elmas. Certo è che il Napoli non ha più troppo tempo per meditare, anzi è circondato sapendo che le chiavi in mano le ha Florentino.