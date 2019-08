Sportitalia - Juve, caccia alle plusvalenze sul mercato inglese: Rugani verso l'Arsenal

La Juventus sta lavorando sul mercato in uscita per quanto riguarda i difensori dopo la cifra sborsata per de Ligt. Alfredo Pedullà racconta che Rugani si sta avviando verso l'Arsenal: "Daniele Rugani è fortemente nel mirino dell’Arsenal. Un vecchio amore, relativo a diverse sessioni di mercato fa, che torna prepotentemente di moda. Sviluppi attesi già in serata, a pochi giorni dalla chiusura del mercato inglese. Paratici ancora a Londra per chiudere lo scambio Danilo-Cancelo, per fare un ulteriore punto su Dybala e Lukaku (con l’Inter pronta a scattare in caso di definitivo naufragio). E con Rugani che può lasciare la Juve, sarebbe plusvalenza, se l’offerta fosse adeguata. In queste ore pazze e frenetiche a pochi giorni dallo stop del mercato inglese (giovedì pomeriggio)".