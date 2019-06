Sportitalia - Juventus, rinforzi anche in difesa per Sarri: Manolas se non arriva De Ligt

Il futuro di Kostas Manolas è tutto da scrivere. Ma la clausola leggermente superiore ai 35 milioni, valevole per l’Italia, lascia aperta qualsiasi soluzione. La Juve ci aveva pensato la scorsa estate, come abbondantemente raccontato, poi aveva deciso di programmare il ritorno di Bonucci. Adesso serve un altro difensore, sappiamo quanto sia complicata l’operazione De Ligt (vecchia fiamma, numero uno per distacco della lista bianconera). E Manolas può tornare di moda, anche perché è un difensore centrale molto apprezzato da Sarri.