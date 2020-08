Sportitalia - Koulibaly, è derby di Manchester per l'azzurro: ecco la richiesta del Napoli

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis su Kalidou Koulibaly, il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha pubblicato sul suo portale un attento focus sul difensore centrale: "Kalidou Koulibaly resta sul mercato. E anche se il Manchester City dovesse prendere un altro difensore centrale, in Inghilterra si parla con insistenza di Aké del Bournemouth, i Citizens potrebbero insistere per averne due, la rifondazione di Pep Guardiola potrebbe partire dal reparto arretrato. Il Napoli chiede 80 milioni, può scendere di 5 ma non di 15 milioni e ha lanciato messaggi chiari in questo senso. Di solito le big inglesi quando vogliono un difensore per alzare il tasso qualitativo non badano a spese, bisogna solo aspettare. E occhio perché il Manchester City c’è ma potrebbe esserci anche lo United che in quel ruolo cerca e anche con una certa necessità".