Sportitalia - Koutris, contatti proficui: può arrivare subito ma dipende da Ghoulam ed Hysaj

Leonardo Koutris (24), difensore dell'Olympiacos, è stato uno dei nomi aggiunti alla lista di mercato del Napoli nelle ultime ore. Terzino sinistro che ben si sta mostrando nel campionato greco, al momento sembra uno dei nomi più gettonati per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso, soprattutto in caso di partenza di Ghoulam. Ecco quanto riportato da alfredopedulla.com: "Rispetto a diversi giorni fa, quando vi abbiamo raccontato il forte interesse, i contatti sono andati avanti in modo proficuo. La scadenza 2021 aiuta il Napoli a fare dei ragionamenti molto concreti. Koutris piace molto, la situazione va tenuta sotto controllo. Per giugno? Non è detto. Molto dipenderà dalle evoluzioni legate a Ghoulam o Hysaj. Koutris, esterno mancino greco di origini brasiliane, ha caratteristiche molto simili a quelle dell’attuale Mario Rui.