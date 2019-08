Sportitalia - L'ex azzurro Denis torna in Italia e riparte dalla C, fatta con la Reggina

Tutto pronto per il ritorno in Italia dell'ex attaccante del Napoli German Denis. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "La Reggina si appresta ad abbracciare German Denis. Una pista che vi abbiamo anticipato, negli ultimi minuti l’attaccante argentino ha firmato la risoluzione con l’Universitario e ora è libero di mettere il nero su bianco sul contratto biennale che lo legherà al club amaranto. Denis voleva tornare in Italia, sarà accontentato, per la Reggina si tratta di un colpo da novanta per il reparto offensivo. Tra lunedì e martedì l’ex Atalanta e Napoli, tra le altre, sarà in Calabria per iniziare la sua nuova avventura".