Sportitalia - La Juve continua a monitorare Hysaj: c'è il gradimento di Sarri, il Napoli ha stabilito il prezzo

Hysaj in uscita, all'albanese ci pensa Maurizio Sarri. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "Nonostante l’arrivo di Luca Pellegrini, giovane di grande talento che potrebbe andare a giocare in prestito, la Juve potrebbe decidere di prendere un altro terzino, bravo a giocare sia a destra che a sinistra. Il club bianconero, che non ha preso ancora una decisione definitiva su Cancelo (trattato in passato sia dal Barcellona che dal City), continua a tenere sotto controllo la posizione di Darmian, mentre resiste la pista Hysaj (che piace sempre alla Roma), un profilo molto gradito a Sarri, una pista che vi avevamo anticipato in tempi non sospetti. Per il laterale albanese il Napoli chiede almeno 20 milioni, una situazione da seguire con attenzione in attesa di nuovi sviluppi".