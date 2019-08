Sportitalia - La Juve non riesce a piazzare Rugani, saltato l'affare con la Roma: le ultime

Queste le ultime di mercato riportate dal portale alfredopedulla.com, che tocca i temi di casa Juve con la trattativa saltata per trasferire Rugani alla Roma, con i bianconeri che di fatto dovranno ora gestire un altro esubero scomodo: "Daniele Rugani alla Roma salta, ormai definitivamente. Venti minuti fa la comunicazione del club giallorosso alla Juve: non ci sono sbocchi per la definizione della trattativa. Malgrado fossero stati raggiunti tutti gli accordi, con l’inserimento di un paio di giovani (Riccardi in testa). Malgrado Rugani avesse anche scelto il numero di maglia, la numero sei, e aspettava il via libera per raggiungere la Capitale. Cos’è successo? Di sicuro Riccardi (che ieri sera aveva postato su Instagram) aveva fatto sempre più resistenza e comunque intendeva riflettere prima di lasciare il club del cuore. Ma non è stato questo il motivo decisivo: all’interno della Roma, Fonseca aveva dato il via libera all’operazione, mentre il direttore sportivo Petrachi ha avuto perplessità sull’operazione. Eppure l’amministratore delegato Fienga aveva parlato di cifre, raggiungendo un’intesa sulla valutazione (circa 25 milioni), accettando il prestito oneroso con obbligo. Ma evidentemente non è bastato perché, dopo gli incontri (non solo di ieri) c’è stata la frenata. Paratici ha memorizzato la decisione della Roma, ora bisogna capire quale sarà il futuro di Rugani, ma questo è un altro discorso. E bisogna anche individuare il difensore centrale della Roma che si era concentrata su Lovren prima di virare sullo specialista della Juve. Prima delle frenata, ormai definitiva e salvo clamorosi ripensamenti, di pochi minuti fa".