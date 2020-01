Sportitalia - Llorente-Inter, lo spagnolo è bloccato dal Napoli che non ha il sostituto

L'Inter sta pensando di non prendere un altro attaccante. Ecco quanto si legge sul sito del giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: "L’Inter sta decidendo, in queste ore, se procedere all’acquisto di un altro attaccante. Dalle valutazioni della giornata che sta per concludersi è emerso il concetto che un nuovo acquisto per il reparto offensivo non vada considerato come un passaggio scontato. Giroud aspetta i nerazzurri ma vuole due anni e mezzo di contratto, mentre Llorente per il momento è bloccato dal Napoli che non avrebbe un sostituto avendo deciso di prendere Petagna soltanto per la prossima estate. Ecco perché non possiamo escludere che l‘Inter decida di restare con l’attuale pacchetto avanzato. Non è una sentenza definitiva, il mercato cambia ogni minuto, ma è una possibilità da tenere in considerazione".