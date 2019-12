Sportitalia - Lobotka in cima alla lista, svelata la valutazione. Spunta il piano B

Il Napoli valuta le migliori piste per la regia in vista di gennaio. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia in cima alla lista dalla vigilia di Natale c'è Stanislav Lobotka, seguito dagli azzurri già in passato. Lo slovacco sapeva già dall'estate che avrebbe fatto sei mesi al Celta Vigo prima di valutare nuove eventuali opportunità. La sua clausola è da 50 milioni di euro ma si tratta per dimezzare la cifra e discutere anche per un prestito oneroso con obbligo. Il costo del cartellino valutato dagli spagnoli è di circa 25mln. Ma nell'elenco c'è anche Xhaka che andrà via dall'Arsenal, ma gli agenti sono già d'accordo con l'Herta Berlino. Lui è al momento il piano B del Napoli. In cima però c'è Lobotka.