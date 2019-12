Sportitalia - Lobotka vuole il Napoli ed è il primo obiettivo: si prova a chiudere

Il Napoli ha deciso di puntare con decisione su Stanislav Lobotka. Nel corso della serata sono arrivati aggiornamenti importanti sul centrocampista slovacco in merito ad un incontro tra Celta Vigo e Napoli nella giornata di domani. Alfredo Pedullà, attraverso le colonne del proprio sito, ha fornito ulteriori dettagli: "Ricordiamo sempre che si può chiudere con uno sconto superiore al 50 per cento rispetto alla clausola da 50 milioni, parlavamo di una cifra plausibile più vicina ai 20 che ai 25 milioni. Quanto accaduto e anche da noi raccontato nelle ultime sessioni di mercato (a partire dall’estate 2018) conta poco: mai come in questi giorni Lobotka è obiettivo concreto. Lui vuole il Napoli anche per giocare la Champions, le altre piste oggi sono alternative. Proprio per questo motivo il club azzurro si sta attivando per arrivare alla soluzione, priorità assoluta".