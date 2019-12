Sportitalia - Lobotka vuole il Napoli! Torreira considerato incedibile: le ultime

Sembrano delineate ormai le priorità del Napoli per il ruolo di regista in vista del mercato di gennaio. Sul suo profilo social ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà scrive: "Lobotka vuole il Napoli. Torreira sempre più dentro l’Arsenal, oggi è considerato incedibile". Con l'arrivo di Arteta cambiano le gerarchie per il centrocampo dei Gunners e così il Napoli avanza spedito verso lo slovacco classe '94 del Celta Vigo.