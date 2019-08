Sportitalia - Lozano oggi in Italia: arriverà con parenti ed amici, mercoledì le visite

Lozano-Napoli, è tutto fatto. Il messicano è ormai pronto a vestire l'azzurro, come riporta anche il portale alfredopedulla.com, che conferma per oggi l'arrivo del giocatore messicano: "Hirving Lozano al Napoli, tutto confermato secondo quanto vi abbiamo anticipato nell’esclusiva di ieri: l’esterno messicano arriverà in Italia già nella giornata di domani (oggi, ndr) accompagnato da un folto numero di parenti e amici, poi mercoledì svolgerà le visite mediche a Roma (a Villa Stuart) e successivamente volerà a Napoli per il primo abbraccio a tinte azzurre. Lozano-Napoli, tutto confermato: un matrimonio annunciato da tempo, ora siamo all’ora delle visite, ultimo passaggio prima della firma e dell’annuncio ufficiale".