Sportitalia - Lukaku ha dato la parola all'Inter, per Icardi c'è la Juve

Romelu Lukaku definisce Antonio Conte il migliore allenatore al mondo. E nel frattempo, secondo Alfredo Pedullà, ha dato la parola all’Inter: vuole andar via dal Manchester United, dopo il taglio recente sull’ingaggio per mancata qualificazione Champions guadagna circa 7 milioni più bonus a stagione, l’Inter potrebbe garantirgli un ingaggio più alto. Ma per Lukaku non è un problema di soldi, di solito tutti dicono così ma nel caso specifico è la sacrosanta verità. Lukaku ha deciso: vuole l’Inter. E’ un primo, importante, passaggio, chiaramente andranno consumati gli altri, tenendo conto che il Manchester United chiede non meno di 75-80 milioni per il cartellino. Dzeko resta oggi il più vicino, si cercherà di risolvere con la Roma, dopo aver incassato il sì del bosniaco. E Icardi? Oggi si è messo di traverso contro tutti e contro tutti, ma è una partita da giocare più avanti. Icardiaccetterebbe la Juve, la condizione è che Dybala accetti l’Inter e che la Juve entri nell’ordine di idee di impostare simile trattativa. Ci sarà tempo per parlarne, ma intanto i lavori sono in corso per assicurare due o tre grandi attaccanti (più Lautaro Martinez) ad Antonio Conte.