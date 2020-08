Sportitalia - Maksimovic in uscita. Il Napoli ha deciso di prendere due centrali

Il Napoli potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, fa il punto della situazione sul suo sito: "Se Gabriel decidesse di non aspettare e di firmare per l’Arsenal, ricordiamo che il Napoli ha comunque messo in preventivo di prendere due centrali difensivi. Infatti anche Nikola Maksimovic è in uscita. L'ucraino Mykola Matvienko è il principale obiettivo ma non solo. Sokratis Papastathopoulos resta in lista, aspettando l’ultima decisione di Gabriel".