Sportitalia - Mario Rui, c'è il gradimento di Milan e Juve. Su tre azzurri si faranno valutazioni in uscita

Le ultime di mercato in casa Napoli, nel racconto di Alfredo Pedullà intervenuto ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione 'Calciomercato': "Mario Rui piace moltissimo a Milan e Juve. Su Verdi, Ounas, Diawara, il Napoli farà delle valutazioni riguardo il mercato in uscita, per Hysaj e Mario Rui ci sono discorsi già certificati".