Sportitalia - Mertens, nessuna possibilità per il Chelsea: se non rinnova occhio all'Inter

Nuovi aggiornamenti sul fronte Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto e continua ad essere protagonista di rumors di mercato. Il giornalista Alfredo Pedullà, con un post su Twitter, ha voluto fare il punto della situazione affermando che non ci sono possibilità che Dries Mertens si trasferisca al Chelsea. A gennaio resta a Napoli, se non dovesse rinnovare attenzione all'Inter che potrebbe prenderlo a parametro zero.