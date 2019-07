Sportitalia - Milan in pole per Veretout: vuole chiudere entro martedì

Il Milan è sempre più interessato a Jordan Veretout, quasi un chiodo fisso di Giampaolo e malgrado l’arrivo imminente di Bennacer. A riferirlo è Sportitalia. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive sul suo sito ufficiale: "Paolo Maldini ha tranquillizzato il centrocampista francese, lo stesso Veretout andrà in ritiro a Moena confidando in una rapida soluzione. L’ultima offerta del Milan: da 13 a 15 milioni più il cartellino di Biglia. La Fiorentina è interessata all’argentino, ma vorrebbe parlare in un secondo momento, la situazione resta fluida. La sensazione è che se il club rossonero si avvicinasse ai 20 milioni, magari aggiungendo dei bonus, si potrebbe andare a una rapida soluzione. Il Milan vuole chiudere entro tra lunedì e martedì, visto che proprio lunedì la squadra rossonera si radunerà. Sono proseguiti i contatti con al Roma, ma oggi il Milan è in una posizione più avanzata (a conferma che Bennacer viene considerato un regista e Veretout una mezzala). Dobbiamo, comunque, aspettare le prossime evoluzioni, non trascorrerà troppo tempo".