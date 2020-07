Sportitalia - Milik, il Napoli può accettare contropartite: 2 club sul polacco

Arek Milik è sul mercato. Tottenham e Juventus sono i club che hanno mostrato maggiore interesse per il polacco. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, nella trasmissione Speciale Calciomercato su Sportitalia Il Napoli, fino a 20 giorni fa non prendeva in considerazione contropartite tecniche, ora bisogna valutare e aspettare l'evolversi della situazione, con Osimhen pronto ad entrare e Milik ad uscire.