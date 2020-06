Sportitalia - Milik-Juve, ADL non vuole contropartite: ecco chi sarà l'erede del polacco

Non solo il Tottenham, ma tra le squadre più interessate ad Arek Milik c'è sicuramente la Juventus. Come riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, il Napoli non può pretendere i 50 milioni per il polacco. Bisogna capire che tipo di trattativa potranno imbastire i due club, dato che il Napoli non vuole contropartite. Il club di De Laurentiis, vuole riversare i soldi che arriveranno da Milik su Victor Osimhen, primo della lista per l'attacco azzurro.