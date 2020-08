Sportitalia - Milik vuole solo la Juve: polacco disposto anche ad aspettare un anno

Quella di Arek Milik e la Juve sembra un matrimonio plausibile, addirittura l'unico possibile per il polacco una volta svestita la maglia del Napoli. Come raccontato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, l'attaccante del Napoli avrebbe detto si incondizionatamente alla Juve, e non sarebbe disposto ad accettare nessun'altra soluzione se non quella bianconera. Paradossalmente - racconta ancora Pedullà - il giocatore sarebbe disposto ad andare alla Juventus a zero, dunque aspettando la scadenza naturale del contratto, cosa che anche il Napoli comincia a prendere in considerazione, nel caso in cui la stessa Juve non dovesse soddisfare le richieste per il polacco.