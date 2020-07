Sportitalia - Monza forte su Gaetano, ma il Napoli aspetta di conoscere il futuro del Bari

Non solo il mercato in entrata, ma anche in uscita per il Napoli c'è tanto lavoro da fare. Gianluca Gaetano, uno dei giovani cresciuti proprio nelle giovanili azzurre, rappresenta uno dei prospetti da incasellare all'interno di nuove realtà, in grado di poterlo far crescere.

A parlare del futuro del classe 2000 Gaetano è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, attraverso il proprio blog ufficiale: "Ribadiamo quanto vi abbiamo raccontato tante settimane fa: il Monza è forte, fortissimo, su Gianluca Gaetano. Lo ritiene l’Under perfetto da aggiungere a una squadra ambiziosa e competitiva che sarà protagonista sul mercato. Ma per il momento bisogna aspettare, intanto perché la Cremonese non è ancora salva e Gaetano deve essere concentrato sull’obiettivo. E poi perché il Napoli aspetta di capire cosa farà il Bari nella finale playoff di stasera contro la Reggiana: se fosse promozione in Serie B, il club azzurro avrebbe maggior interesse a mandarlo in Puglia visto che parliamo della stessa proprietà. Quindi, serve ancora pazienza".