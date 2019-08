Sportitalia - Napoli forte su Llorente ma aspetta Icardi: si decide non oltre qualche giorno

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi nuovamente sul caso Icardi che in casa Napoli tocca anche il possibile arrivo di Llorente: "Il Napoli in questo momento, siccome l'Inter non prenderà un altro attaccante con l'arrivo di Sanchez, allora su Llorente si sente forte. C'è stato un filo diretto tra Ancelotti ed il giocatore, è stato sondato anche dalla Fiorentina, qualche messaggio dall'Inter. Il Napoli sta aspettando Icardi: che io sappia non c'è mai stato il Monaco, il Napoli vorrebbe fare questa operazione, è complicata perchè lui ha ancora in testa la Juve, potrebbe anche decidere alla fine di fare un dispetto a tutti e restare all'Inter. Llorente potrebbe essere l'altro colpo del Napoli oltre a Lozano, ma bisogna aspettare qualche giorno".