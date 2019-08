Sportitalia - Napoli-Lozano, l'ingaggio importante ha abbattuto i discorsi sui diritti d'immagine

Queste le ultime riportate da Alfredo Pedullà che, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del mercato in casa Napoli, svelando le cifre che porteranno Hirving Lozano a vestire la maglia azzurra: "Il Napoli accoglierà Lozano, un ingaggio da 4 mln e passa, in grado di abbattere tutti i discorsi dei diritti d'immagine, e 42 mln di euro per il cartellino".