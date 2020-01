Sportitalia - Napoli si defila per Politano: sarà corsa a due per l'esterno

Il futuro di Politano dovrebbe essere lontano dall’Inter anche per una maggiore visibilità che lui chiede. Politano viene accostato al Napoli che in realtà è molto più defilato e difficilmente tornerà in gioco. Lo scrive Alfredo Pedullà, esperto di mecato di Sportitalia, che sul proprio sito ufficiale racconta i possibili scenari per l'esterno: "Il discorso è tra Milan e Roma, i giallorossi entrano in scia dopo il grave infortunio a Zaniolo. Allla Roma piace anche Suso ma per ora non ci sono i numeri, l’Inter comunque non lo dà in prestito con diritto".