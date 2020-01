Sportitalia - Napoli si inserisce con forza per Politano: ora serve accordo con l'agente

Affondo Napoli per Matteo Politano, esterno d'attacco in uscita dall'Inter. Sul suo sito ufficiale, il giornalista Alfredo Pedullà scrive: "La Roma vorrebbe chiudere prestissimo per Matteo Politano in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter, bisogna vedere se biennale oppure con scadenza il prossimo giugno. Intanto per Politano si è inserito nuovamente il Napoli, con forza, ma deve trovare l’accordo con il suo agente. L’Inter lo cede solo a titolo definitivo in modo da potersi dedicare poi all’arrivo di Giroud, già bloccato".