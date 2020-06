Sportitalia - Nessun intoppo per i rinnovi di Zielinski e Mertens: presto gli annunci

Piotr Zielinski e Dries Mertens continueranno a giocare per il Napoli. Si parla da tanto dei prolungamenti e gli accordi ormai ci sono. Nessun intoppo, come scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: "I rinnovi di Piotr Zielinski e Dries Mertens sono pronti. Nessun intoppo, nessun problema, nessun allarmismo: ricostruzioni fantasiose quelle di chi in mattinata ha parlato di difficoltà tali da poter mettere in discussione i prolungamenti. Assolutamente falso. Era questo un modo per creare chissà quale forma di ansia. L’unica verità è che i rispettivi i accordi sono stati raggiunti, mancano soltanto gli annunci che arriveranno presto. Zielinski e Mertens erano due passaggi obbligati per il Napoli del presente e del futuro, non ci saranno problemi".