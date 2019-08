Sportitalia - Nessuna proposta da 20mln per Hysaj, il club può aprire al prestito

La Roma ha puntato su Zappacosta e un’altra possibile destinazione per Elseid Hysaj, terzino in uscita dal Napoli, è sfumata. L’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà spiega che non c’è una proposta da 20 milioni, quelli richiesti dal Napoli. Se non si dovesse riaprire la pista Juventus o non arrivasse qualche proposta dall’estero, il club azzurro negli ultimi giorni di mercato potrebbe anche pensare alla cessione in prestito.