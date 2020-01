Sportitalia - Ninkovic, il Napoli farà da sponda per portarlo al Bari: i dettagli

Nikola Ninkovic, attaccante dell'Ascoli è vicino al Napoli, ma non resterà nel capoluogo partenopeo. il calciatore serbo dovrebbe essere dirottato a Bari. Arrivano ulteriori conferme in merito a tale operazione dall'account Twitter di Alfredo Pedullà: "Napoli, offerta ufficiale per Ninkovic: circa due milioni con obbligo di riscatto. Il Bari lo aspetta"