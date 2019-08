Sportitalia - Nizza in pole per Ounas: può andare in Francia in prestito secco

Il Nizza sta preparando il ritorno di Dalbert (in prestito oneroso con diritto di riscatto) e ha mantenuto la pole per Adam Ounas. A scriverlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il suo portale. "Adesso il club francese ha intenzione di chiudere e ritiene Ounas un passaggio imprescindibile, una situazione che starebbe bene al Napoli (in prestito secco) per concedere al ragazzo la possibilità di giocare con una certa continuità", si legge ancora su alfredopedulla.com.