Sportitalia - Non solo il Napoli, per James spunta anche la suggestione Milan

Potrebbe esserci anche la suggestione Milan per James Rodriguez. A riferirlo è l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà che nel corso di Sportitalia Mercato ricorda come Mendes abbia offerto il calciatore del Real che piace al Napoli anche ai rossoneri e che in caso di difficoltà ad arrivare a Napoli per James potrebbe tornare viva la suggestione Milan.