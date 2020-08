Sportitalia - Non solo Milik, la Juve punta Dzeko: avviati contatti con la Roma

Non solo Milik e Morata. La Juventus osserva con attenzione anche il profilo di Edin Dzeko e secondo quanto riportato da Sportitalia il direttore sportivo bianconero ha avviato i contatti con il dirigente giallorosso Fienga per parlare del bosniaco che dopo il rinnovo dell'anno scorso potrebbe anche salutare per approdare al club campione d'Italia.